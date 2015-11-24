В Киево-Печерской лавре состоялись заупокойные богослужения по почившему Блаженнейшему Митрополиту Владимиру

23 ноября, в день 80-летия со дня рождения почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Владимира (+2014, Сабодана), в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялась Божественная литургия, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Богослужение возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине, а также совершена заупокойная молитва о почившем Блаженнейшем Митрополите Владимире.

По окончании Литургии Предстоятель УПЦ вместе с Преосвященными владыками совершил панихиду на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира – возле колокольни храма Рождества Богородицы, что на Дальних пещерах.