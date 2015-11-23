Коррупция в стране исчезнет, если каждый украинец откажется давать взятки – архимандрит УПЦ

13:24, 23 ноября 2015
Православие
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Фото zn.ua

Если бы каждый украинец отказался давать взятки, коррупция в стране исчезла бы за считанные дни.

Такое мнение высказал глава административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

Архимандрит Виктор (Коцаба)

«Многие возмущаются тем, что кто-то берет взятки, и в то же время сами дают. Борьбу с коррупцией, прежде всего, нужно начинать с самого себя, а не с правительства. Коррупция исчезла бы за считанные часы, если бы каждый украинец пообещал, что больше не будет давать взятки. Мы отвечаем за качество своей жизни, а через это и за жизнь общества в целом. Победа над злом начинается в сердце человека, а не в парламенте. По-другому просто не бывает», – отметил архимандрит Виктор.

По его словам, одна из самых больших проблем современного человека – это нежелание брать на себя ответственность.

«Все, что мы делаем, имеет свои последствия. Нельзя обвинять кого-то в том, что все не так, если мы сами ничего хорошего не делаем. Воруют все? А ты не воруй! Все сквернословят? А ты не матерись! Пьют? Не пей! Вот выход из ситуации: хочешь поменять мир? Начни с себя!», – подчеркнул священнослужитель.  

Как сообщалось, согласно последним данным Киевского международного института социологии, за прошедшие 12 месяцев давали взятки 40% украинцев. 32% – за прием в больнице, 9% – за подготовку документов, 8% – в школе и на работе, 6% – чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения. 

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