Коррупция в стране исчезнет, если каждый украинец откажется давать взятки – архимандрит УПЦ

Если бы каждый украинец отказался давать взятки, коррупция в стране исчезла бы за считанные дни.

Такое мнение высказал глава административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Многие возмущаются тем, что кто-то берет взятки, и в то же время сами дают. Борьбу с коррупцией, прежде всего, нужно начинать с самого себя, а не с правительства. Коррупция исчезла бы за считанные часы, если бы каждый украинец пообещал, что больше не будет давать взятки. Мы отвечаем за качество своей жизни, а через это и за жизнь общества в целом. Победа над злом начинается в сердце человека, а не в парламенте. По-другому просто не бывает», – отметил архимандрит Виктор.

По его словам, одна из самых больших проблем современного человека – это нежелание брать на себя ответственность.

«Все, что мы делаем, имеет свои последствия. Нельзя обвинять кого-то в том, что все не так, если мы сами ничего хорошего не делаем. Воруют все? А ты не воруй! Все сквернословят? А ты не матерись! Пьют? Не пей! Вот выход из ситуации: хочешь поменять мир? Начни с себя!», – подчеркнул священнослужитель.

Как сообщалось, согласно последним данным Киевского международного института социологии, за прошедшие 12 месяцев давали взятки 40% украинцев. 32% – за прием в больнице, 9% – за подготовку документов, 8% – в школе и на работе, 6% – чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения.