Священник УПЦ рассказал, какой вопрос сегодня больше всего волнует воинов в зоне АТО

Украинские бойцы в зоне антитеррористической операции сегодня чаще всего спрашивают у священнослужителей, как жить после войны.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал протоиерей Винницкой епархии УПЦ Анатолий Кузнецов, который посетил зону АТО.

«Главный вопрос, который сегодня волнует украинских воинов – как жить после войны, как строить отношения в семье, как Церковь отнесется к тому, что они принимали участие в боевых действиях, и как им дальше вести духовную и церковную жизнь, - говорит отец Анатолий.

Он ездит в зону АТО с двумя священниками Винницкой епархии – протоиереем Алексеем Волковым и иереем Романом Загоруйко.

«Наши поездки в зону конфликта заключаются в помощи военнослужащим, которые защищают границы нашего государства. Наш автобус наполнен продуктами и разными бытовыми вещами, которые нужны бойцам. Собрать все это нам помогают много людей», – отметил отец Анатолий.

По его словам, в таких поездках священники совершают молебны, беседуют с военными на духовные темы, проводят исповеди, а также раздают бойцам молитвословы, крестики и иконки.

«Мы часто посещаем 59-й мобильный госпиталь, который базируется в Сватово, что на Луганщине. Ведем там духовные беседы с ранеными. В Песках Донецкой области мы служили водосвятный молебен возле разбитой церкви. Был случай, когда мы крестили одного бойца, а другого поздравляли с днем рождения на блокпосту. То есть такие обычные жизненные вещи. Все военные, с которыми мы общались, относились к нам хорошо», – подчеркнул священник.

Отец Анатолий заметил, что у бойцов АТО не возникает вопросов относительно патриархата, к которому принадлежит УПЦ.

«Военные вообще не спрашивали нас на эту тему. Прежде всего они хотели услышать молитву и добрый совет. Бойцы видели наше желание им помочь, поэтому у нас сложились хорошие отношения», – рассказал протоиерей УПЦ.