В Десятинном монастыре Киева до 2 декабря находится мироточивая икона Богородицы "Иверская"

В киевском Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы до 2 декабря будет находиться мироточивая икона Божией Матери «Иверская».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на насельника Десятинного монастыря иеромонаха Мелхиседека (Гордиенко).

«Мироточивая икона Богородицы «Иверская» прибыла к нам из села Кирово Винницкой области по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Она прославилась множеством чудес. Молитвы перед этой святыней помогали людям в исцелении от болезней, в частности – онкологических, а также в решении различных житейских проблем», – рассказал иеромонах Мелхиседек.

Ежедневно в Десятинном монастыре Киева (ул. Владимирская, 2) перед «Иверской» иконой Божьей Матери служатся акафисты и молебны. Все желающие могут получить немного мира. Монастырь открыт с 07.30 до 19.30.

*** Мироточивая икона Божией Матери «Иверская» прибыла в Киев из села Кировка Калининского района Винницкой области, где в 2007 году в церкви преподобной святой Параскевы Сербской замироточили иконы.

Мироточивая икона из Кировки - копия Иверской иконы Божией Матери Портатисы («Вратарница»), которая находится в Иверском монастыре на Афоне.