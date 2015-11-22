Предстоятель УПЦ: Жить так, чтобы радовались ангелы

В своей проповеди 21 ноября в Киево-Печерской лавре в день празднования Собора Архистратига Михаила Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о невидимых защитниках человеческих душ, сражающихся за каждого человека в извечной брани с силами тьмы, сообщает Информационный отдел УПЦ.

«Каждый из нас имеет Ангела Хранителя, который заботится о том, чтобы человек достиг той цели, ради которой он сотворен Богом – вечного спасения и вечной жизни со Христом. Но существуют и темные духи – падшие ангелы, которые пытаются человека ввести в область лжи», — отметил Его Блаженство.

Дьявол хитростью пытается увлечь человека в свои сети, отмечает Предстоятель: «Сила дьявола не в том, что он имеет какую-то крепость, в буквальном смысле, а в том, что он человека все время ловит на удочку. Он никогда не выступает с открытым лицом. Если бы человек увидел лицо темного духа, то сразу отвернулся бы от него, потому, что он гнусен, от него веет смертью».

Лукавый всегда соблазняет человека ложными благами. «Когда человек начинает верить лжи, которую дьявол ему предлагает, тогда он сам идет к нему в сети», – подчеркнул Предстоятель. Так были искушены прародители Адам и Ева: они отвлекли свое внимание от Бога, и повернули взор на себя. «Они подумали, что и, правда, это так просто – вкуси яблоко и будешь как Бог, – продолжил Блаженнейший владыка. – Эта ложь увенчалась тем, что Адам лишился райского блаженства и все его потомки вынуждены влачить жалкий образ жизни на земле, где в труде и поте лица они зарабатывают свой хлеб».

С тех пор совершается борьба темных сил и светлых Ангелов за каждую человеческую душу и во власти человека принимать одну или другую сторону. «Ангел Хранитель радуется нашим добрым делам и печалиться, когда мы совершаем злое, – отмечает Блаженнейший владыка. – Мы, дорогие братья и сестры, должны стараться жить так, чтобы ангелы радовались нашему жительству».

Первое, что следует делать человеку, по слову Архипастыря – помнить всегда о Боге. «Все способности, ум, красота – это те дары, которые принадлежат Богу, а не нам,– подчеркнул Его Блаженство. – И мы должны за все смиренно благодарить Творца и стараться жить по Его воле, искать эту волю и исполнять ее. Тогда это будет та жизнь, которую благословит Бог, которая будет радовать ангелов, и вселит в нас надежду на вечное спасение на Небе во Христе Иисусе Господе нашем».