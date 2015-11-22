В Киево-Печерской лавре молитвенно почтили память Собора Архистратига Михаила

21 ноября, в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник обители, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, а также духовенство монастыря.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой отметил важность свершения жизненного пути христианина в добродетельности, что есть радостью для ангелов.

В этот день Святая Церковь чтит память всего ангельского воинства во главе с Архистратигом Михаилом. Все ангелы по словам Священного Писания являются «служебными духами, посылаемыми на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1:14). Согласно Преданию, они разнятся между собой особенностью служения Богу и людям, что определяет место каждого в девятичинной ангельской иерархии.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По завершении Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с днем Собора Архистратига Михаила и благословил всех.