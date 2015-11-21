21 ноября в Святогорскую лавру прибудет Плащаница Божией Матери

21 ноября по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Крестный ход мира «Украина под Покровом Богородицы» с чудотворной иконой Плащаницы Божией Матери посетит Свято-Успенскую Святогорскую лавру, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Лавры.

Встреча святыни мирового Православия состоится 21 ноября в 16:30 на Лаврской площади. В 17:00 перед чудотворной иконой в Успенском соборе будет совершено всенощное бдение.

В ночь с 21 на 22 ноября перед Плащаницей Богоматери будут совершаться молебны о мире в Украине.

22 ноября по окончании Божественной литургии состоятся проводы Иерусалимской чудотворной иконы в город Киев.