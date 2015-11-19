Тысячи сумчан поклонились чудотворной иконе Плащаницы Богородицы

Вечером 17 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум духовенство и верующие во главе с архиепископом Сумским и Ахтырским Евлогием встречали чудотворную икону Плащаницы Пресвятой Богородицы из Иерусалима.

Многочисленные богомольцы молились за всенощным бдением и чином погребения Божьей Матери, после состоялся чин возношения Панагии (благословения хлеба), а затем с зажженными свечами совершили крестный ход вокруг храма и земное поклонение пред Плащаницей Богородицы. Шествие возглавил правящий архиерей. В конце службы состоялась раздача Богородичного Хлеба, сообщает сайт «Православіє в Україні».

18 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Божественная литургия правилась архиерейским чином.

Ежедневно у чудотворной иконы служатся молебны с акафистом, тысячи сумчан уже поклонились святыне.

Вечером 19 ноября в 17:00 состоится всенощное бдение, служба Покрову Пресвятой Богородицы.

20 ноября в 7:30 – утренние молитвы, в 8:00 – акафист, в 9:00 – Божественная литургия. После окончания – проводы Святыни.

Следующая остановка Плащаницы - Харьков, где она пробудет 2дня, а 23 ноября икону привезут в Киев. В течение суток к ней можно будет приложиться в Киево-Печерской лавре.