Предстоятель УПЦ поздравил Виталия Кличко с повторным избранием на должность Киевского городского головы

17 ноября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил поздравление Виталию Кличко с повторным избранием на должность Киевского городского головы, сообщает Информационный отдел УПЦ.

«Подавляющим большинством голосов киевляне позвали Вас возглавить городскую общину столицы. Одержав уверенную победу на выборах, Вы получили огромное доверие народа и вместе с тем - огромную ответственность», - отмечается в поздравлении Предстоятеля УПЦ.

Его Блаженство выразил надежду, что добрая воля и любовь к Киеву новоизбранного мэра «помогут, по милости Божией, направить стольный город к качественно новым преобразованиям в общественной, экономической, социальной и культурной жизни».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество городского головы с Украинской Православной Церковью.

«Исполненный веры, что совместными усилиями в сохранении неизменных ценностей и культурного наследия наших великих предшественников Киев действительно будет удостоен звания Второго Иерусалима и в XXI веке», - говорится в приветственном слове Предстоятеля УПЦ новоизбранному Киевскому городскому голове.