Предстоятель УПЦ посещает Одесскую епархию

15 ноября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий прибыл с архипастырским визитом в Одесскую епархию, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

В аэропорту г. Одессы Его Блаженство встречали митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, викарные архиереи Одесской епархии, а также председатель Одесского областного совета А. Урбанский, Одесский городской голова Г. Труханов и члены депутатского корпуса Верховной Рады Украины.

В интервью местным СМИ Блаженнейший владыка подчеркнул важность совместной молитвы с духовенством и верующими Одессы за мир, стабильность и благополучие Украины. Также Предстоятель отметил, что Архипастырский визит в Одесскую епархию приурочен к выдающейся дате - 16 ноября исполнится 40 лет со дня архиерейской хиротонии митрополита Агафангела.

На Соборной площади, перед Спасо-Преображенским кафедральным собором Одессы, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия приветствовали тысячи православных одесситов.

После торжественной встречи, Его Блаженство возглавил Божественную литургию. Во время богослужения была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

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Накануне, 14 ноября, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Одессу Крестным ходом мира «Украина под Покровом Пресвятой Богородицы» прибыла святыня мирового Православия - чудотворный образ Плащаницы Пресвятой Богородицы.