Предстоятель УПЦ выразил соболезнования Послу Франции в Украине в связи с терактами в Париже

В связи с серией терактов, произошедших 13 и 14 ноября этого года в Париже, в результате которых, согласно последним данным, было убито 129 человек и ранено – 352, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выразил соболезнования Чрезвычайному и Полномочному Послу Французской Республики в Украине госпоже Изабель Дюмон, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ.

В тексте соболезнования в частности говорится, что "целью террористов является попытка посеять страх и запугать людей". "Однако, эти испытания еще больше сплотят народ Франции, который достойно их перенесет", – уверен Предстоятель. Выразив соболезнования по поводу смерти погибших, Блаженнейший Митрополит Онуфрий также пожелал выздоровления пострадавшим и возвращения мира и спокойствия на французскую землю.