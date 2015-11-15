В Киеве открылась выставка, на которой впервые собраны репродукции 100 чудотворных икон со всех регионов Украины

В Киево-Печерской лавре сегодня открылась уникальная выставка репродукций 100 чудотворных икон «Украина – дом Пресвятой Богородицы».

Как сообщает Центр инфорфмации Украинской Православной Церкви, в Трапезном зале храма преподобных Антония и Феодосия Печерских собраны изображения икон со всех регионов Украины.

«Впервые в Киево-Печерской лавре мы собрали образы 100 местночтимых чудотворных икон Божией Матери. Такого еще не было нигде никогда: в одном месте и в одно время собраны все чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, перед которыми молится и которые хранит для нашего народа Украинская Православная Церковь», – сообщил глава информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Васильковский Николай (Почтовый).

Как рассказал владыка Николай, цель этой просветительской и миссионерской акции – сбор средств для детей, пострадавших на востоке Украины, детей с тяжелыми заболеваниями и для детей-сирот. Организатор выставки – благотворительный проект «Наша Лепта».

На открытии выставки состоялся молебен о мире в Украине и освящение икон-репродукций. Также прошел концерт детских хоровых коллективов «Радуйся, Радосте!», на котором прозвучали музыкальные произведения, посвященные Пресвятой Богородице.

Как сообщают организаторы, выставка будет работать ежедневно с 10.00 до 16.00 и продлится до 22 ноября. Также каждый день у репродукций чудотворных икон в 12.00 и 15.00 будут начинаться молебны.

*** На выставке «Украина – дом Пресвятой Богородицы» представлены репродукции икон с X века - по наши дни. В частности, это иконы, прославленные решением Священного Синода УПЦ и особо чтимые в храмах и монастырях епархий УПЦ. Также на выставке представлены изображения утерянных икон: Игоревская икона Божией Матери и икона «Умиление». Посетители могут увидеть репродукции чудотворных икон, которые хранятся в Национальном художественном музее: Киево-Братскую и Волынскую иконы. Также на выставке представлена копия 900-летней каменной византийской иконы Божией Матери, которая, как предполагается, принадлежала Владимиру Мономаху.