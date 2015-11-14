Православный мир выражает молитвенное сочувствие народу Франции в связи с терактами в Париже

Православный мир выражает молитвенное сочувствие народу Франции в связи с терактами, совершенными 13 ноября в Париже, сообщил французский православный сайт orthodoxie.com.

Митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат), председатель Ассамблеи православных епископов Франции, опубликовал обращение по случаю кровавых терактов, в результате которых погибло около 150 человек и ранено около 300.

Архиепископ Тельмессосский Иов, глава Русской архиепископии Константинопольского Патриархата в Западной Европе, выступил с посланием, в котором он сообщил, что благословил во всех приходах Русской архиепископии за воскресным богослужением вознести молитвы о "находящейся в опасности нации" и пропеть "вечную память" всем жертвам терактов в Париже.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования президенту Франсуа Олланду и всему французскому народу по поводу трагических событий в Париже.

Патриарх Румынский Даниил опубликовал послание с выражением сострадания и солидарности с французским народом в связи с трагедией 13 ноября.

sedmitza.ru