В Киеве до 22 ноября будет находиться чудотворная икона Божией Матери "Зимненская"

В Киеве до 22 ноября будет пребывать чудотворная икона Божией Матери «Зимненская».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви икона сегодня прибыла из Свято-Успенского Святогорского Зимненского монастыря (Волынская область, Владимир-Волынский р-н, с. Зимнее) по благословению Предстоятеля УПЦ.

Образ находится в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона (ул. Алма-Атинская, 109 (парк «Сосновый»)). Храм открыт ежедневно с 09.30 до 19.00. Ежедневно в 18.00 перед иконой будет совершаться Акафист с водосвятным молебном и помазание святым елеем.

«Есть много современных свидетельств, которые подтверждают чудотворность Зимненской иконы Божьей матери. Например, к одной слепой жительнице Волынской области вернулось зрение во время крестного хода с этой святыней. Молитва перед Зимненской иконой особенно помогает женщинам, которые страдают бесплодием. Был такой случай: одна жительница Луцка не могла забеременеть, и ей было уже 40 лет, но после того, как помолилась на коленях перед этой иконой, Бог подарил ей ребенка», – рассказал настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Александр Криницкий.

Как известно, в 988 году «Зимненской» иконой Божией Матери Антиохийский патриарх Николай II Хрисоверг благословил на брак крестителя Киевской Руси князя Владимира Святославовича и царевну Анну. Образ прославился чудесами как при жизни Крестителя Руси, так и в наши дни.