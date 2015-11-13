В Запорожье канонизировали Петра Калнышевского - последнего кошевого атамана Запорожской Сечи (фото)

В Запорожье, в Свято-Покровском архиерейском соборе, состоялась канонизация последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, сегодня была совершена последняя заупокойная лития по Петру Калнышевскому, после чего атамана Запорожской Сечи канонизировали в лике местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ в чине праведных.

Канонизацию возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. На богослужении была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

"Мы сегодня почитаем святого Петра Калнышевского и просим, чтобы он помолился за нас грешных, чтобы Бог послал нам любовь к добродетели, желание ее совершать, а также мир на нашу землю. Чтобы мы начали свое восхождение в духовной жизни с терпения по отношению друг к другу. Потому что терпение является первой степенью любви к ближнему", – сказал митрополит Онуфрий.

По словам Блаженнейшего митрополита Онуфрия, последний кошевой атаман Запорожской Сечи является примером христианского отношения к добродетели.

"Сначала добродетель совершается по долгу. Когда человек пройдет определенный путь самопринуждения к ней, из долга и обязанности она превращается в желанное, то, что он делает с любовью. Такой высокой степени достигают немногие люди, даже живя в монастырях, даже священники и епископы. А праведный Петр Калнышевский достиг этого. Для него добродетель стала желанной, тем, что он делал с любовью", – подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Справка Центра информации УПЦ

Петр Калнышевский родился в 1691 году в слободе Пустовойтовка на территории нынешней Сумской области. ​Более 10 лет руководил запорожским казачеством. В российско-турецкой войне 1768-1774 годов участвовал в операциях вблизи турецкой крепости Хаджибей (ныне – территория Одессы).

Был удостоен высшего ордена Российской империи – Андрея Первозванного и звания генерал-лейтенанта. Однако уже в 1775 году императрица Екатерина ІІ приказала уничтожить Запорожскую Сечь, а самого Петра Калнышевского взять под арест.

Кошевой был сослан в Соловецкий монастырь, где провел около 26 лет замурованным в камере размером два на один метр.

После помилования пришедшим к власти императором Александром в возрасте 110 лет Петр Калнышевский не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре, где умер 13 ноября 1803 года в возрасте 112 лет. Похоронен рядом со зданием монастыря.

В декабре 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о причислении последнего кошевого атамана Сечи к лику святых. Память Петра Калнышевского совершается в день его смерти – 31 октября (13 ноября – по новому стилю).