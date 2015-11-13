Митрополит Августин рассказал о создании института военного духовенства в УПЦ

Создание института военного духовенства в Украинской Православной Церкви является ответным шагом на решение государства по привлечению капелланов к пастырскому служению в армии на постоянной основе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Синодального отдела Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич), комментируя решение Священного Синода о введении института военного духовенства.

«Священный Синод образовал институт военного духовенства УПЦ как шаг в ответ на решение государства по привлечению священнослужителей к пастырскому служению в армии на постоянной основе. Руководство государства предпринимает неотложные меры по укреплению Вооруженных Сил, в частности – через усиление духовной и нравственно-психологической составляющей воспитания личного состава», – отметил митрополит Августин.

Также митрополит Августин рассказал, что УПЦ последовательно отстаивала идею о возрождении полноценного института военного духовенства, учитывая как историческое прошлое, так и опыт большинства современных армий мира.

«Институт военного духовенства предполагает комплектование должностей капелланов священниками УПЦ, которое будет осуществляться в соответствии с запросом военного формирования и представления Синодального военного отдела. Такой отбор будет проводиться из числа духовенства епархии, на территории которой постоянно дислоцируется воинская часть, которая требует капеллана», – рассказал председатель военного отдела УПЦ.

Также на последнем заседании Священного Синода УПЦ было принято решение о праздновании памяти Всех святых воинов. По словам митрополита Августина, важность этого праздника для верующих заключается в том, что теперь они могут обратиться в молитве к тем святым, которым раньше не молились.

«Церковь празднует память святых воинов 125 раз в году. В основном это мученики, но есть и преподобные, благоверные князья и много неизвестных воинов, которые защищали веру и родину, а главное выполнили слова Евангелия: «Нет больше той любви, чем кто положит жизнь свою за друзей своих». Они и есть Собор всех святых воинов. При этом следует отметить, что мы не можем судить, кто святой, а кто нет. Имена святых знает Бог, а нам просто нужно молиться святым воинам, чтобы Господь простил нам то, что мы отвернулись от Него, и снова даровал нашему народу мир», – отметил митрополит.

Как сообщалось, 27 октября Священный Синод УПЦ принял решение о создании военного духовенства и празднования памяти Всех святых воинов.