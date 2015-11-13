В Киеве до 20 ноября будет находиться мироточивая икона Богородицы Иверская

В Киеве до 20 ноября будет находиться мироточивая икона Божией Матери Иверская, с которой связаны многие случаи чудесных исцелений.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на протоиерея Константина Кватирко, настоятеля киевского храма Успения Пресвятой Богородицы.

«Иверская икона Божией Матери прославилась множеством чудес. Например, последний случай... Одна пожилая женщина страдала от острой боли в руке. Помолившись перед иконой, она избавилась от своего недуга. Другой случай: у сына одной женщины долго не заживали раны после ДТП, она попробовала помазать их миром от Иверской иконы, и раны начали заживать. Есть еще такой пример: строителя, который работает на постройке нашего храма, преследовала боль в ушах, но после того, как он заложил в них ватки с миром от этой иконы, все прошло. Как говорится в Священном Писании, к пустому колодцу за водой не идут», – подчеркнул протоиерей Константин.

Ежедневно в 13.00 и 17.00 в храме Успения Пресвятой Богородицы, который находится по улице Урловская, 20-а (от станции метро «Левобережная» маршрутом 177 или от станции метро «Позняки» маршрутом 577), перед иконой совершаются молебны. После молебна можно получить немного мира. Храм открыт с 08.00 до 20.00.