В Луцке 15 тысяч верующих поклонились Плащанице Богородицы, сообщает «Православие в Украине».

Икону привезли в Луцк 11 ноября. После встречи чудотворного образа в храме Всех святых Земли Волынской отслужили Божественную литургию. С первых минут пребывания Плащаницы в храме к святыне начали прикладываться верующие.

12 ноября возле святыни отправили ночную Божественную литургию. В течение дня священнослужители и верующие молились у Плащаницы за молебнами с акафистами.

13 ноября в 8:00 состоится Божественная литургия, а в 10:00 - отъезд Плащаницы Божией Матери.