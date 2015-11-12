В Киев 13 ноября прибудет чудотворная икона Божией Матери "Зимненская"

В Киеве, в храме великомученика и целителя Пантелеймона (вул. Алма-Атинская, 109), 13 ноября в 15.30 состоится встреча чудотворной иконы Божией Матери «Зимненская».

Икона будет находиться в храме по 22 ноября. Храм открыт ежедневно с 09.30 до 19.00. Ежедневно в 18.00 перед иконой будет совершаться Акафист с водосвятным молебном и помазание святым елеем.

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Справка

Образом иконы Божией Матери «Зимненская» в 988 году Антиохийский патриарх Николай II Хризоверг благословил на брак Великого князя Владимира Святославовича, крестителя Руси, и греческую царевну Анну.

Большими чудесами прославился этот образ, как при жизни Великого князя Владимира, так и в наши дни. Божья Матерь является заступницей всех, кто с верой приходит к ее чудотворной иконе, особенно - женщин, страдающих бесплодием.

Центр информации УПЦ