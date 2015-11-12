В Киево-Печерской лавре 15 ноября откроется выставка репродукций 100 украинских чудотворных икон Божией Матери (Аккредитация СМИ)

В Киево-Печерской лавре, в Трапезном зале храма преподобных Антония и Феодосия Печерских, 15 ноября в 11.30 состоится брифинг организаторов благотворительной выставки «Украина - дом Пресвятой Богородицы». Впервые в Киеве будут собраны репродукции 100 чудотворных икон Божией Матери со всех регионов Украины.

Цель акции - сбор средств для детей, пострадавших на востоке Украины, детей с тяжелыми заболеваниями, а также для детей-сирот. Также это просветительская и миссионерская акция, цель которой ознакомить посетителей выставки с уникальным разнообразием украинских чудотворных икон Божией Матери.

Выставка работает с 10.00 до 16.00 и продолжится до 22 ноября.

Также каждый день у репродукций чудотворных икон в 12.00 и 15.00 будут начинаться молебны.

В день открытия, 15 ноября, в 12.00 состоится молебен о мире и освящение икон-репродукций.

В 12.45 начнется концерт «Радуйся, Радосте!». Прозвучат музыкальные произведения, посвященные Пресвятой Богородице, в исполнении детских хоровых коллективов Киева: хора «Радуйся» под управлением Наталии Мелешкиной и хора «Радость» под управлением Ларисы Санцевич.

Организатор выставки: Благотворительный проект «Наша Лепта».

Благотворительный проект создан по благословению Предстоятеля Украинский Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в ноябре 2014 года. О работе проекта можно узнать на сайте: sv-nikolay.kiev.ua

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*** На выставке будут представлены репродукции икон с X века - по наши дни: которые прославлены решением Синода УПЦ (даты празднования этих икон указаны в церковном календаре); иконы, особо чтимые в храмах и монастырях епархий УПЦ; изображения икон утерянных, хранящихся в музеях, но почитающиеся верующими как чудотворные: Киево-Братская и Волынская иконы, находящиеся в Национальном художественном музее Украины. Утерянная Игоревская икона Божией Матери; икона «Умиление» из коллекции Украинской Православной Церкви; 900-летняя каменная византийская икона Божьей Матери, которая, как предполагается, принадлежала Владимиру Мономаху. Последняя икона выставлялась в Киеве в 2013 году.

Центр информации УПЦ