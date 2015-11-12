В Запорожье 13 ноября канонизируют последнего кошевого атамана Запорожской Сечи

В Запорожье, в Свято-Покровском архиерейском соборе, 13 ноября состоится канонизация последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви чин прославления Петра Калнышевского возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. Петра Калнышевского канонизируют в лике местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ в чине праведных.

«Мы являемся свидетелями необычайного события – причисления к лику святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. У нас появляется святой казак, который олицетворяет православную веру и национальное единство. Петр Иванович был человеком глубоковерующим, пострадавшим за верность своей присяге. Он является примером истинного христианина, до конца претерпевшего все лишения жизни земной и показавшего, как не озлобиться на тех, кто лишил тебя всего, а наоборот молиться за них», – отмечает архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

Владыка Лука подчеркнул, что Петр Калнышевский собственной жизнью засвидетельствовал свою преданность казачеству и православию.

«Обращаясь к святому праведному Петру Калнышевскому, мы молимся о том, чтобы по его молитвам Господь помог нам исполнять свои обещания, без ропота переносить невзгоды. А самое главное – несмотря на различные искушения, не предавать православную веру», – подчеркнул архиепископ.

Как сообщают в Запорожской епархии УПЦ, ко Дню канонизации святого праведного Петра Калнышевского в Свято-Покровском архиерейском соборе установят старинный казацкий иконостас XVIII века, подаренный Запорожской епархии УПЦ меценатом. Ранее иконостас был размещен в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы на территории историко-культурного комплекса “Запорожская Сечь” на о. Хортица.

Справка Центра информации УПЦ

Петр Калнышевский родился в 1691 году в слободе Пустовойтовка на территории нынешней Сумской области. ​Более 10 лет руководил запорожским казачеством. В российско-турецкий войне 1768-1774 годов участвовал в операциях вблизи турецкой крепости Хаджибей (ныне - территория Одессы).

Был удостоен высшего ордена Российской империи - Андрея Первозванного и звания генерал-лейтенанта. Однако уже в 1775 году императрица Екатерина ІІ приказала уничтожить Запорожскую Сечь, а самого Петра Калнышевского взять под арест.

Кошевой был сослан в Соловецкий монастырь, где провел около 26 лет замурованным в камере размером два на один метр.

После помилования пришедшим к власти императором Александром, возрасте 110 лет, Петр Калнишевский не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре, где отошел ко Господу 13 ноября 1803 года в возрасте 112 (113?) лет. Похоронен рядом со зданием монастыря.

В декабре 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о причислении последнего кошевого атамана Сечи к лику святых. Память Петра Калнышевского совершается в день его смерти – 31 октября (13 ноября – по новому стилю).