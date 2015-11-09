Президент Украины поздравил Киевские духовные школы с 400-летием со дня основания

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Киевскую духовную академию и семинарию (КДАиС) с 400-летием со дня основания. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви приветствие участникам торжеств зачитал советник президента Юрий Богуцкий сегодня на годичном акте в Киево-Печерской лавре.

«Поздравляю вас с заметным рубежом в духовной истории Украины - 400-летием Киевских духовных школ. С момента своего основания они осуществили значительное влияние на процессы создания украинского государства. Духовные школы стали центром самобытной киевской православной традиции, надежным фундаментом украинского образования, науки и культуры. Каждое поколение их выпускников давали примеры подвижнического служения на благо украинского народа», - отмечает Президент Украины.

В то же время Петр Порошенко назвал Киевские духовные школы символом возрождения украинского государства.

«Преодоление несправедливостей, причиненных Украинской Церкви и народу - в прошлом. Наше общество высоко ценит усилия преподавателей и выпускников Киевских духовных школ, которые во времена внешней агрессии и больших общественных трансформаций, стоят рядом с воинами, защищающими Украину, готовят церковно-государственное сотрудничество на Европейских традициях и принципах, обучают общество единству и социальной ответственности. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и мира», - поздравил Президент Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на годичном акте в Киево-Печерской лавре научные звания профессоров и доцентов получил преподавательский состав КДАиС. Также орденами УПЦ были награждены благотворители и ученые. Лучшие студенты Киевской духовной академии и семинарии были награждены стипендиями имени Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Участие в торжествах в честь 400-летия Киевских духовных школ приняли Чрезвычайные и Полномочные Послы в Украине: Республики Беларусь - Валентин Величко, Республики Болгария - Красимир Минчев, Грузии - Михаил Уклеба, Российской Федерации - Михаил Зурабов, Румынии в Украине - Корнел Ионеску, Республики Сербия в Украине - Раде Булатович, временный поверенный в делах Республики Молдова - Олег Хинку.

Также на торжествах были представители Поместных Православных Церквей: митрополит Дарданельский Никита (Константинопольская Церковь), митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Церковь), митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимская Церковь), архиепископ Цагерский и Лентехский Стефан (Грузинская Церковь), архиепископ Нижнедунайський Кассиан (Румынская Церковь), митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Церковь), митрополит Лангадийский, Литийский и Рентинский Иоанн (Элладская Церковь) и др.

Утром, 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца и 400-летия Киевских духовных школ Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Предстоятель УПЦ удостоил преподавателей и сотрудников духовных школ в священном сане богослужебных наград.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине, а также совершена заупокойная ектения по усопшим преподавателями и воспитанниками Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщалось, 23 декабря 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании 400-летия Киевских духовных школ на общецерковном уровне. 20-21 октября в Киеве состоялась международная конференция по случаю 400-летия Киевских духовных школ, в которой приняли участие богословы из 10 стран мира, где были подписаны договора о сотрудничестве с 5-ю зарубежными вузами.