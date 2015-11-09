Православные митрополиты из разных стран обратились к украинскому народу

Представители Поместных Православных Церквей - почетные гости торжеств по случаю 400-летия Киевских духовных школ, высказали пожелания духовенству Украинской Православной Церкви и всему украинскому народу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, брифинг с митрополитами Поместных Православных Церквей состоялся после богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

«Представители Поместных Православных Церквей присоединились к нашей общей молитве, в которой мы просили мира и счастья для нашей благословенной украинской земли и для всего мира», - отметил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Представитель Антиохийской Православной Церкви митрополит Нифон отметил, что прибыл в Украину, представляя антиохийского Патриарха.

«Рад находиться на вашей благословенной украинской земле, которую все мы на Востоке любим. Я приехал, чтобы выразить нашу любовь к вам. Блаженнейший митрополит Онуфрий и другие иерархи Украинской Православной Церкви очень любят и дорожат Украиной. Мы учимся у них, какими нужно быть патриотами. Берегите их, любите их. Как ливанец, хочу пожелать Украине процветания, чтобы любовь была между всеми вами», - сказал митрополит Филиппопольский Нифон.

Представитель Константинопольской Церкви митрополит Никита обратил внимание, что «все представители Поместных Православных Церквей присутствуют здесь (в Киево-Печерской лавре, – Центр информации УПЦ) с молитвой и любовью».

«Мы приветствуем митрополита Онуфрия и митрополита Антония, а также все духовенство, семинаристов и весь украинский народ. Мы все вместе празднуем этот великий день. Мы молимся за мир, за благодать Божию, за благословение на ваш народ», - пожелал митрополит Дарданельский, ипертим и экзарх всего Геллеспонта Никита.

Митрополит Иерусалимской Православной Церкви Тимофей, представляя Патриарха Феофила III, отметил, что «Иерусалимская Церковь тесно связана с украинским народом и с этой территорией, поскольку и до, и после основания Киевских духовных школ Иерусалимские Патриархи играли важную роль в создании православной иерархии на украинской земле и в борьбе против прозелитизма».

«Наша делегация с большой радостью принимает участие в торжествах по случаю 400-летия основания духовных школ. Мы рады, что имеем литургическое общение и единство в вере с Украинской Православной Церковью во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. И ему как Предстоятелю этой Церкви и владыке Антонию как ректору Киевской духовной академии и семинарии, выражаем сердечное приветствие и пожелание, чтобы это учебное заведение продолжало приносить пользу православию во всем мире и способствовало тому, чтобы украинский народ, который сейчас проходит через страдания, как можно скорее ощутил мир. Пусть благословит Господь вас и всю Украину, за которую мы молимся на Святой Земле у Гроба Господня и у Гробницы Пресвятой Богородицы. Икона Плащаницы Божией Матери как раз в эти дни находится в Украине для благословения и поддержки православного народа Украины», - сказал митрополит Вострский Тимофей.