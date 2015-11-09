Почему день памяти Нестора Летописца совпадает с днем украинской письменности - архимандрит Виктор (Коцаба)

Православная Церковь сегодня чтит память святого преподобного отца Печерского Нестора Летописца. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на главу административного аппарата Киевской митрополии архимандрита Виктора (Коцабу).

«Если бы не было у нашего народа Православной веры, церковно-славянского языка, Киево-Печерской лавры, преподобного Нестора - то точно не было бы ни нашего народа, ни нашей культуры. Наверное, именно поэтому память святого Нестора Летописца совпадает и с днём украинской письменности. Письменность формирует ментальный мир народа, воздействует на его интеллектуальные запросы, влияет на душу. Нестор первым сформулировал национальную идею и дал евангельскую трактовку историческим процессам. Предназначение нашего народа преподобный видел в святости. И сегодня нам нужна именно такая стратегия развития - быть святыми и нести добро другим», - отметил отец Виктор.

Справка Центра информации УПЦ

Преподобный Нестор Летописец родился в пятидесятых годах ХI века в Киеве.

Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Игумен Стефан, преемник святого Феодосия, совершил над Нестором монашеский постриг. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника, впоследствии Новгородского святителя.

Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием, в монастыре нес послушание летописца. Он написал "Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба" в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1072 году.

Со временем преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему выкопать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия.

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112-1113 годам "Повести временных лет".

Инок-патриот излагает историю Церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках - в 866 году, при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе.

Летопись преподобного Нестора сохранила рассказ о первом православном храме в Киеве, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников, о "испытании вер" святым равноапостольным Владимиром и Крещении Руси в 988 году.

Первый историк нашей Церкви передал сведенияо первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках.

Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории.

Отец Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Он погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, которые сегодня отмечают 400-летие со дня основания. Студенты с верой и любовью ежедневно обращаются к святому, прося у него помощи и поддержки в деле постижения богословских наук.