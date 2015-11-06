Храм у Бабиному Яру: ця земля - живий Антимінс - протоієрей Сергій Темник (рос.)

В день, когда Православная Церковь чтит Икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость", 6 ноября, престольный праздник отмечает столичный храм в честь иконы (в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр, ул. Елены Телиги).

О празднике и об истории храма Центру информации УПЦ рассказал настоятель протоиерей Сергий Темник.

ИСТОРИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ"

- По преданию древний образ Божией Матери "Всех скорбящих радость" был принесен в Печерский монастырь благоверным князем Святославом Давыдовичем, правнуком Ярослава Мудрого, который принял в монастыре монашеский чин с именем Николай (Святоша).

Через века дошло до нас предание о чудотворности этого образа, о многочисленных исцелениях людей, страдавших неизлечимыми болезнями. Сказание говорит о том, что в Больничном монастыре неоднократно видели неизвестную женщину, после посещения, которой кто-нибудь из больных обязательно выздоравливал. Однако никто из больных не видел, как она приходила, а увидев Ее уже рядом с собой, спрашивали, кто Она, и получали ответ: «Я - скорбящих радость».

Прославилась икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 1688 году, в царствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Родная сестра Патриарха Иоакима, Евфимия, долго страдавшая неизлечимой болезнью, однажды утром во время молитвы услышала голос, призывавший ее пойти помолиться перед образом Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в храме Преображения Господня на Ордынке и заказать совершение молебна с водосвятием. Евфимия исполнила сказанное и после совершения водосвятного молебна перед иконой получила исцеление.

О ХРАМЕ В ЧЕСТЬ "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ"

- Наш храм, который строится в честь этой чудотворной иконы, находится на месте, где было пролито множество слез и молитв к Господу. Каждый сантиметр земли этого парка окроплен кровью невино убиенных фашистами во время Великой Отечественной войны сотен тысяч людей. Вся эта земля - это живой Антиминс, на котором совершается Литургия.

На этом месте был зверски замучен и убит священнослужитель Архимандрит Александр (Вишняков), который спасал людей от расстрела. Он крестил очень многих евреев, тем самым спасал их от расстрела, призывал на борьбу с немецкими оккупантами и на отрез отказывался молиться о здравии фюрера, за что был зверски убит.

Архимандрита Александра фашисты привязали колючей проволокой к кресту и облив бензином подожгли, горящим бросив с обрыва. Это случилось 6 ноября 1941 года, в день памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Вместе с ним пострадали также и протоиерей Павел Остренский и новообращенная схимонахиня Есфирь.

2 октября 2012 года Преосвященнейший Илларий, епископ Макаровский, освятил часовню, построенную на месте служении первой Литургии, которая состоялась 6 мая 2012 года.

Сейчас силами прихожан строится храм, в котором ведутся богослужения и совершаются таинства Православной Церкви. Строится колокольня, при храме работает воскресная школа.

В воскресный день, после Литургии, у памятного креста совершается заупокойное богослужение, и поминаются погибшие священнослужители.

Святыни храма: икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - написана на святой горе Афон в начале XIX века, икона великомученика и целителя Пантелеимона с мощами - написана на святой горе Афон, икона преподобного Сергия Радонежского с мощами, икона преподобномученика Варсонофия Херсонского с мощами, ковчег с мощами10-ти Преподобных Печерских, частица Честнаго Животворящего Креста Господня.

Как добраться: метро ст. «Дорогожичи», троллейбусами №22, 27, 19 ост. «ул. Ольжича», троллейбусом №23 до ост. "Телецентр", маршрутными такси № 50, 242, 573, 597, 410, 463, 550, 565, 155, 421.

Храм открыт ежедневно с 09.00 до 21.00.

Контактный телефон храма: (098) 333 27 51

Сайт храма: www.babiy-yar.org

Богослужения совершаются по субботним, воскресным и праздничным дням.

В будни и субботу: Божественная литургия в 08.00 (07.40 - Часы, 08.00).

Накануне - вечернее богослужение в 16.00.

В воскрестные дни: начало утреннего богослужения в 09.00 (08.40 - Часы, 09.00 - Божественная литургия). Накануне, в субботу вечером – Всенощное бдение в 16.00.

После Божественной литургии и трапезы - занятия в детской воскресной школе.

Подготовила Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".

Фото из архива храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.