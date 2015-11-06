Киевский священник рассказал, почему нужно вернуть название Мариинская улице Ванды Василевской

В Украинской Православной Церкви предлагают переименовать столичную улицу Ванды Василевской - в Мариинскую.

С такой инициативой выступает благочинный Шевченковского района протоиерей Владислав Софийчук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Православная Церковь пострадала во время антицерковного террора 1930-х годов. В Украине сейчас идет положительный процесс декомунизации. Было бы логично вернуть улице Ванды Василевской историческое название Мариинская. Так она была названа в честь одноименной церкви, которая находилась в этой части Киева в первой трети прошлого века. В 1935 году ее разрушили большевики», – отметил протоиерей Владислав.

При этом он подчеркнул, что в Церкви не имеют ничего против выдающегося польского педагога Януша Корчака.

«Он действительно много потрудился как врач, педагог и писатель, в том числе и на благо украинской культуры, хотя был поляком. В Киеве переименованию подлежит большое количество улиц, одну из которых можно было бы назвать в честь Януша Корчака. Но улице Ванды Василевской стоит вернуть все-таки исторической название», – отметил протоиерей УПЦ.

Также он напомнил о том, что в честь советской писательницы Ванды Василевской Мариинскую улицу переименовали в 1967 году. В первой трети ХХ столетия она состояла из Песчаного переулка и Мариинской улицы. Позже ее продлили до проспекта Победы, и вся улица получила название Мариинская.

По данным Центра информации УПЦ, на официальном сайте Киевской городской государственной администрации с 27 октября этого года идет общественное обсуждение по поводу переименования улицы Ванды Василевской в честь Януша Корчака. На данный момент 88 человек поддержали эту идею, 24 – против. Обсуждение будет проходить до 27 декабря 2015 года.