Начался паломнический визит Предстоятеля УПЦ на Святую Гору Афон

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, начался паломнический визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Киевского и всея Украины, на Святую Гору Афон, сообщает портал «Русский Афон».

Предстоятель УПЦ около полудня прибыл в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, где его торжественно с колокольным звоном и церковным пением встретила братия обители.

Затем Митрополит Онуфрий прошел в главный монастырский храм, где поклонился чудодейственной главе святого великомученика и целителя Пантелеимона и мощам других многочисленных святых, хранящимся в обители.

В ночь с 4 на 5 ноября Предстоятель УПЦ в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре примет участие во Всенощном бдении и Божественной литургии.

5 октября, день своего рождения, владыка Онуфрий планирует провести на Святой Горе в посте, молитве. Также он посетит ряд других обителей Афона, где поклонится хранящимся здесь святыням и будет молиться о восстановлении мира и благополучия в Украине.