Престольные праздники столичных храмов: о Казанской иконе Божией Матери - протоиерей Владимир Косточка

В день, когда Православная Церковь чтит Казанскую икону Пресвятой Богородицы, 4 ноября, престольный праздник отмечает столичный храм в честь Казанской иконы Божией Матери (проспект Победы, 119-121)

О празднике и об истории храма Центру информации УПЦ рассказал настоятель протоиерей Владимир Косточка.

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

- Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы благоговейно почитаются православными христианами как залог материнского заступничества Царицы Небесной с древних времен и доныне.

Чудотворная Казанская икона Пресвятой Богородицы была явлена в городе Казани 8/21 июля 1579 г. Троекратно Божия Матерь являлась во сне девочке Матроне Онучкиной с настойчивым приказом идти на пепелище сгоревшего дома и извлечь Ее образ из земли. Икона была обретена девочкой в указанном месте при стечении множества благочестивого народа, молившего «Владычице, спаси нас!»

В годы великой смуты Казанская икона Божией Матери вновь явила свою славу. По благословению Патриарха Гермогена образ Божией Матери из Казани перенесли к столице и народное ополчение, двинувшееся на освобождение Москвы возглавила сама Царица Небесная. В 1612 г. православное воинство освободило Русскую землю от поляков, в память о чем 22 октября (4 ноября) чествуется Казанская икона Божией Матери.

Казанский образ один из самых любимых и почитаемых в народе. Изображение Казанской иконы Божией Матери на протяжении многих веков считается также и венчальным. С родительского благословения и покровительства Богородицы Казанской начинается семейная жизнь молодой семьи. Люди видят в этой иконе особое заступничество и покровительство Заступницы Небесной во всех своих житейских нуждах.

ИСТОРИЯ ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

- Святошинский район города Киева не случайно богат многими духовными святынями. В 12 веке эта земля принадлежала правнуку Ярослава Мудрого Святославу, князю Черниговскому, которого все мы знаем как преподобного Николу Святошу. Святошинцы верят, его небесным покровительством, его молитвами и поныне устрояется православная жизнь в нашем районе. Среди множества расположенных здесь храмов теперь есть и наш храм в честь Казанской иконы Божией Матери.

В 2010 году по благословению Владимира Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины на территории Национального научного центра радиационной медицины был открыт храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Вначале службы проходили во временном помещении на 1-м этаже лабораторно-диагностического корпуса. В том же году началось строительство храма в живописном месте прибольничной территории. На сегодняшний день практически завершены работы по возведению деревянного сруба. Осенью 2014 года были освящены и установлены накупольные кресты. С этой весны службы уже регулярно проводятся в строящемся храме. Параллельно там продолжаются внутренние работы по благоустройству внутреннего убранства.

Радует, что вместе с храмом растет и приходская община. С каждым годом на храмовые праздники - 22 июля и 4 ноября – Божия Матерь собирает к себе в гости все больше и больше верующих людей.

Священники храма Казанской иконы Божией Матери окормляют пациентов неврологического интерната Киева. На приходе ведется социальная работа по сбору одежды, игрушек для детских домов, школ; передается православная литература в места заключения, прихожане посещают болящих. В храме собрана и работает православная библиотека.

Прихожане принимают активное участие в благотворительном проекте «Наша Лепта».

*** Проезд: ст. метро Житомирская, тр. 7 до ост. «Житомирская».

Адрес храма - пр. Победы, 119-121.

Богослужения: воскресные и праздничные дни – 09.00 Литургия, накануне – 17.00 вечернее богослужение, в течение недели – 14.00 молебны с акафистами.

Настоятель - протоиерей Владимир Косточка: +38 (097) 739 46 76,

иерей Анатолий Чорногор: +38 (063) 588 86 22

Подготовила Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".

Фото из архива храма в честь Казанской иконы Божией Матери

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.