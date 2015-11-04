Первый православный храм открыт на севере Таиланда

Первый православный храм в воскресенье освящен в городе Чаинг Май, считающемся "северной столицей" Таиланда. Он посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру. Об этом сообщает ТАСС.

Чин освящения совершил архиепископ Рязанский и Михайловский Марк, находящийся с архипастырским визитом в Юго-Восточной Азии.

В Таиланде, где более 90% населения исповедуют буддизм, за последние годы открылись уже девять православных церквей, а православная паства включает в себя немало местных жителей.

Православные храмы есть в Паттайе, на островах Пхукет, Самуи и Чанг, в городе Хуахин. В провинции Ратчабури расположен мужской монастырь. Более года назад в Бангкоке открылся Свято-Никольский собор.