Тот, кто защищает Родину, совершает подвиг заботы о ближних - протоиерей УПЦ

Учась защищать Отечество, человек выполняет подвиг заботы о тех, кто его окружает.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал настоятель Свято-Воскресенского (Афганского) храма города Киева протоиерей Сергей Ющик.

«Защита Родины должна считаться в обществе большим делом. Ведь, по словам апостола Павла, «кто не заботится о своих и особенно о домашних, тот отрекся веры и хуже неверного». Соответственно человек, который учится быть защитником Отечества, он, по сути, уже совершает подвиг заботы о ближних. Во-вторых, говорят апостолы, представитель власти призван выполнять закон - наказывать нечестивых и награждать тех, кто поступает справедливо», - отметил протоиерей Сергий.

По его словам, христианину следует жить так, чтобы его никто не смог обвинить в плохих делах.

«Также стоит добавить еще одну библейскую памятку для тех призывников, которые будут поставлены на руководящие посты и должности. У апостола Павла есть такой семейный совет, чтобы родители не раздражали своих детей. В широком смысле он означает, что те, кто поставлен руководить, не должны раздражать, оскорблять и насмехаться над теми, кто стоит по должности ниже», - подчеркнул священнослужитель.

Как сообщалось, 1 ноября в Украине начался осенний призыв на срочную службу, который должен был стартовать 1 октября, но указом Президента Украины был перенесен из-за местных выборов. Призыву подлежат 11 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 27 лет.