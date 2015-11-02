Православная Церковь в Америке предложила преобразовать ассамблею канонических епископов в синод

Православная Церковь в Америке выступила за преобразование Ассамблеи канонических православных епископов в США в синод, сообщает Благовест-инфо.

В тексте, опубликованном на сайте ПЦА, отмечается, что это предложение стало ответом на планы Комитета по каноническому и региональному планированию, представленные в ходе последнего ежегодного заседания Ассамблеи канонических епископов в Чикаго.

Глава ПЦА митрополит Тихон, выразил благодарность предстоятелям поместных православных Церквей за то внимание, которое они уделяют проблеме православной диаспоры, стремясь привести ее положение в полное соответствие «православной экклезиологии и канонической традиции и практики».

«Мы считаем, что предложения Комитета по планированию могут быть реализованы лучшим образом в том случае, когда ассамблея епископов будет временно действовать как Священный синод епископов, - пишет митрополит Тихон. – Вопросы о существующих различиях в пастырской практике, о новых моделях реструктуризации наших епархий на канонической основе и об интеграции деятельности наших подразделений будут разрешены с наибольшей эффективностью и органичностью, если мы станем синодом, который будет собираться и молиться на гораздо более регулярной основе. Таков путь Церкви».

«Мы полагаем, что наиболее ясный и прямой путь к каноническому единству на нынешнем этапе – это преобразование Ассамблеи в поистине церковный орган – Синод епископов», - заявляют иерархи Православной Церкви в Америке.