В день памяти монахини Алипии Предстоятель УПЦ совершил Литургию на месте ее подвигов

30 октября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева.

Его Блаженству сослужили епископ Фастовский Дамиан, духовенство столицы и братия монастыря в священном сане.

В этот день чтят память монахини Алипии (Авдеевой), которая подвизалась на месте обители. Начиная с 2006 года, когда останки старицы были перенесены в Голосеевскую пустынь, на богомолье в обитель в дни ее памяти приезжают десятки тысяч паломников со всей Украины и мира, сообщает сайт УПЦ.

В конце богослужения Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил братию и многочисленных паломников с праздником.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий отслужил заупокойную литию по монахине Алипии.

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Монахиня Алипия родилась 16 марта 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева. 18 мая 2006 года тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник".

orthodox.org.ua