31 октября начинается Крестный ход мира городами Украины со святыней мирового Православия

С 31 октября по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, начинается Крестный ход мира «Украина под Покровом Богородицы» с чудотворной иконой Божьей Матери, сообщает church.ua.

Крестный ход мира с Плащаницей Божьей Матери пройдет по 11 городам Украины.

В частности, с 31 октября по 1 ноября святыня будет находиться в Житомире, со 2 по 4 ноября - в Виннице, с 5 по 7 ноября - в Львове, с 8 по 10 ноября - во Владимир-Волынском, с 11 по 13 ноября - в Луцке, с 14 по 16 ноября - в Одессе, с 17 по 19 ноября - в Сумах, с 20 по 22 ноября - в Харькове.

23 ноября Крестный ход с иконой Плащаницы Божией Матери вернется в Киев, где святыня будет один день находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

25 ноября Крестный ход с Плащаницей прибудет в Днепродзержинск, 26 и 27 ноября в Днепропетровске, .

25 ноября святыня будет находиться в Днепродзержинске, а 26 ноября прибудет Крестным ходом в Днепропетровск, где 27 ноября и завершится ее пребывание в Украине.