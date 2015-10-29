В УПЦ считают нецелесообразным пересматривать дату празднования Пасхи

В Украинской Православной Церкви считают нецелесообразным пересматривать дату празднования Пасхи.

Об этом сказал глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), комментируя недавнее решение Папы Римского унифицировать дату празднования Пасхи, сообщает Центр информации УПЦ.

Вместе с тем, по его словам, Православная Церковь будет рада решениям, которые приведут к тому, что у христиан разных конфессий будет общая дата празднования Пасхи, установленная на первом Вселенском Соборе.

"Праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния было определено еще на заре Христианской Церкви, а именно на первом Вселенском Соборе 325 года. Поэтому сегодня Православная Церковь считает нецелесообразным пересматривать эту дату. Вместе с тем мы будем рады решениям, которые приведут христиан к общей дате празднования Пасхи, согласно решению первого Вселенского Собора", – подчеркнул глава Синодального информотдела УПЦ.

Как сообщалось, глава Римско-Католической Церкви Папа Римский Франциск поддержал идею общей даты празднования Пасхи для всех христиан. Такую инициативу в прошлом году выдвинул патриарх Коптской Православной Церкви Феодор II. Ранее эту идею поддержали патриарх Константинопольской Церкви Варфоломей I и патриарх Антиохийской Православной Церкви Игнатий Ефрем II.