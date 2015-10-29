Митрополит Луганский Митрофан объяснил, почему Священный Синод УПЦ обеспокоен ситуацией вокруг подготовки к Всеправославному Собору

Священный Синод Украинской Православной Церкви выразил обеспокоенность ситуацией вокруг подготовки к Всеправославному Собору, который должен состояться в 2016 году.

Соответствующее заявление было сделано 27 октября в обращении Синода к верующим УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Считаем своим пастырским долгом сказать несколько слов о нашей обеспокоенности ситуацией, которая складывается вокруг подготовки Всеправославного Собора. Мы просим всех, кто имеет отношение к этой подготовке сделать все, чтобы сохранить правила, традиции и обычаи Святой Соборной Православной Церкви, которые являются основой нашего Всеправославного единства», - говорится в обращении.

Комментируя заявление Священного Синода, глава Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Митрофан (Юрчук) отметил, что последние рабочие встречи между представителями Православных Церквей мира обнаружили немало принципиальных расхождений во взглядах относительно принципов проведения Всеправославного Собора и решений, которые должны быть приняты на нем.

«В основном вызывает обеспокоенность то, что до сих пор нет консенсуса среди всех Православных Церквей по вопросам, связанным с церковным календарем, православной диаспорой, препятствиями к церковному браку. Также не до конца подготовлен документ о миссии Православной Церкви в современном мире. Этот документ имеет особое значение, но единого мнения относительно его содержания тоже до сих пор нет», - подчеркнул митрополит Митрофан.

По его словам, обеспокоенность в УПЦ вызывают и слухи, которые распространяются среди верующих, о том, что на этом Всеправославном Соборе будут приняты изменения в вероучении.

«Люди присылают Блаженнейшему митрополиту Онуфрию различные вопросы по этому поводу. Поэтому Синод считал своим долгом успокоить паству и обратиться к тем, кто отвечает за подготовку Собора, чтобы все в процессе подготовки к нему происходило согласно православному вероучению», - пояснил глава Отдела внешних церковных связей УПЦ.