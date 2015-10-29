Синод УПЦ благословил создание Сумской духовной семинарии

Синод Украинской Православной Церкви рассмотрел вопрос о реорганизации Сумского пастырско-богословского духовного училища путем повышения его статуса до уровня семинарии с правом подготовки специалистов по образовательному уровню бакалавра православного богословия.

Члены Синода благословили создание Сумской духовной семинарии и назначили ее Ректором Преосвященного Евлогия, архиепископа Сумского и Ахтырского. (Журнал №44)

С Журналами заседания Священного Синода можно ознакомиться здесь.

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