Синод УПЦ благословил создание Сумской духовной семинарии
06:00, 29 октября 2015Православие
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Синод Украинской Православной Церкви рассмотрел вопрос о реорганизации Сумского пастырско-богословского духовного училища путем повышения его статуса до уровня семинарии с правом подготовки специалистов по образовательному уровню бакалавра православного богословия.
Члены Синода благословили создание Сумской духовной семинарии и назначили ее Ректором Преосвященного Евлогия, архиепископа Сумского и Ахтырского. (Журнал №44)
С Журналами заседания Священного Синода можно ознакомиться здесь.
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