Священный Синод УПЦ постановил отмечать память Всех святых воинов и учредил институт военного духовенства

Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил отмечать память Всех святых воинов и учредил институт военного духовенства.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Рассмотрев соответствующий рапорт Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина, председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины, Священный Синод благословил празднования особого дня памяти Собора всех святых воинов.

Литургическое празднование Собора всех святых воинов будет происходить ежегодно в Неделю после Воздвижения Креста Господня. (Журнал №36)

Также Священный Синод одобрил введение института военного духовенства в Украинской Православной Церкви.

В синодальном решении указано, что комплектование военного духовенства УПЦ будет происходить из числа священнослужителей УПЦ.

С Журналами заседания Священного Синода можно ознакомиться здесь.