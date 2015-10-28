Блаженнейший Онуфрий возглавит торжества в Голосеевском монастыре в день памяти монахини Алипии (аккредитация)

30 октября в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (ул. Полковника Затевахина, 14) отметят 27-ю годовщину упокоения монахини Алипии (Авдеевой) – подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине. В 2014 году в день памяти матушки Алипии монастырь посетили около 100 тысяч верующих – киевлян и паломников со всей Украины.

30 октября в 08.00 и 12.00 представители аккредитованных СМИ смогут пройти в усыпальницу, где покоится блаженная старица для видео- и фотосъемки.

В 08.15 – начало брифинга с наместником монастыря архимандритом Исаакием (Андроником).

В 08.45 - встреча Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В 09.00 - начало праздничной Божественной литургии (видео-трансляция на три экрана на территории монастыря).

Около 11.00 – начало панахиды по матушке Алипии.

Около 11.30 - начало трапезы для паломников - раздача известного монастырского угощения в честь памяти матушки.

Аккредитация для журналистов по тел. (066) 095 14 76 или по электронной почте alipiya.church@gmail.com Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО представителя СМИ, его должность, контактный телефон, электронный адрес.

Аккредитация на освещение мероприятий на территории монастыря обязательна.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.