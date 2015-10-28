Обращение Священного Синода УПЦ к верным Украинской Православной Церкви (укр.)

Ваші Високопреосвященства і Преосвященства!

Дорогі отці, браття і сестри!

Сьогодні Українська Православна Церква разом з усім народом України шукає шлях до загальнонаціонального примирення. Ми з радістю бачимо, що у Донецькій та Луганській областях поступово зменшується напруга, триває перемир’я, яке, сподіваємося, переросте в справжній міцний мир. Наша Церква неодноразово наголошувала на необхідності пошуку мирного шляху вирішення цього важкого збройного конфлікту. І сьогодні ми щиро вітаємо зусилля Української держави, спрямовані на його подолання.

Останнім часом державна влада докладає чимало зусиль і до вирішення проблем державно-церковних взаємин. Сьогодні релігійні організації вже отримали право виступати засновниками навчальних закладів, затверджено Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України, розроблено порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами. Нині у Верховній Раді триває обговорення кількох актуальних для життя Церкви законопроектів.

Незважаючи на вказані позитивні зрушення у взаємодії Церкви і Держави, в окремих регіонах нашої країни фіксуються випадки порушення громадянського спокою на релігійному ґрунті. Зокрема, останнім часом мали місце чергові спроби захоплення храмів Української Православної Церкви, випадки насильства проти вірян, а іноді й замахи на їх життя. Вкотре маємо з жалем констатувати, що деякі місцеві органи влади припускаються порушень чинного державного законодавства, а правоохоронні органи не завжди стають на захист законних прав релігійних громад, духовенства та вірян Української Православної Церкви.

Усе це не тільки перешкоджає реалізації конституційного права громадян України на вільне сповідання своєї віри, але й провокує соціальну напругу в нашій державі. У той час, коли на Донбасі триває вкрай складний мирний процес, ми фактично стикаємося з небезпекою дестабілізації суспільної ситуації в інших регіонах України.

Сьогодні Синодальний Юридичний відділ ретельно відслідковує усі випадки порушення законодавства проти релігійних громад Української Православної Церкви та вчасно інформує про це правоохоронні органи з метою недопущення розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ми сподіваємось на справедливе та неупереджене розслідування усіх подібних конфліктів. Незаконність дій, спрямованих проти духовенства та мирян нашої Церкви, вже неодноразово доводилася в судовому порядку. Священний Синод Української Православної Церкви просить усіх правлячих архієреїв та духовенство невідкладно повідомляти Синодальний Юридичний відділ про усі спроби захоплення храмів та інші випадки порушення прав вірних нашої Церкви.

В нинішній непростій ситуації для нашої Церкви є вкрай важливою підтримка з боку Світового Православ’я та усієї світової спільноти. Тому Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви звершує моніторинг порушень прав віруючих та інформує про ці випадки Помісні Православні Церкви та міжнародні правозахисні організації.

Сьогодні наше завдання, як християн, полягає в тому, щоб зберегти мир та спокій в нашій країні. Не будемо піддаватися на провокації та не дозволимо втягнути себе в протистояння на релігійному ґрунті. Ми маємо рішуче протидіяти усім спробам розхитати країну зсередини.

Наша головна зброя у цій духовній боротьбі –— це справжня християнська любов до ближнього. Господь наш Іісус Христос закликає нас: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас кривдить і гонить вас, і будете синами Отця вашого Небесного (Мф. 5, 44-45). Будь-яка ворожнеча між людьми долається любов’ю. Якщо Господь посилає нам випробування, значить Він дбає про нашу досконалість, Він надає нам можливість зростати у любові до ближнього. Пильнуйте, щоб хто кому не відплачував злом за зло; але завжди дбайте про добро один одному і всім (1 Фес. 5, 15).

Вважаємо своїм пастирським обов’язком сказати декілька слів про нашу стурбованість ситуацією, яка складається навколо підготовки Всеправославного Собору. Ми просимо всіх, хто має відношення до цієї підготовки зробити все, щоб зберегти правила, традиції та звичаї Святої Соборної Православної Церкви, які є основою нашої Всеправославної єдності.

Благословення Боже нехай перебуває з усіма нами.

Від імені членів Священного Синоду Української Православної Церкви

+ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ