Синод УПЦ принял ряд внутрицерковных решений, а также в связи с текущей ситуацией в украинском обществе

В Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании 27 октября состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на заседании были приняты решения, связанные с внутрицерковной жизнью и с текущей ситуацией в украинском обществе.

В частности, Священный Синод одобрил введение института военного духовенства, который будет комплектоваться из числа священнослужителей УПЦ, и благословил празднование особого дня памяти Собора всех святых воинов - в воскресенье после праздника Воздвижения Креста Господня.

Также было обнародовано обращение, в котором Синод выразил обеспокоенность случаями насилия против верующих УПЦ, призвав последних сохранять общественный мир и не поддаваться на провокации, связанные с агрессией против Церкви.

Касаясь внешнецерковных связей, Священный Синод УПЦ выразил обеспокоенность ситуацией, которая складывается вокруг подготовки Всеправославного Собора, в частности – тем, что последние рабочие встречи обнаружили немало принципиальных расхождений во взглядах относительно принципов проведения Собора и решений, которые должны быть приняты на нем.

Рассмотрев письмо афонского игумена Свято-Пантелеимоновского монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина), Священный Синод УПЦ благословил в следующем году отметить 1000-летие древнерусского монашества на горе Афон.

Синодальным решением Сумское пастырско-богословское духовное училище было реорганизовано до уровня семинарии с правом подготовки специалистов по образовательному уровню бакалавра православного богословия.

Также Священный Синод избрал двух новых епископов Украинской Православной Церкви.