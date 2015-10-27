В Киеве ученые говорили о забытом наследии киевского митрополита Исаии (Копинского)

В Национальном университете «Киево-Могилянская академия» ученые-историки и искусствоведы Киева обсудили деятельность киевского митрополита Исаии (Копинского, +1640) и его участие в создании в 1615 году Киево-Братской школы.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на директора Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) Сергея Шумило.

"В результате встречи возникла инициатива переиздания ранее забытого труда митрополита Исаии (Копинского) «Алфавит духовный», написанного в традиции афонско-исихастской литературы, авторство которого по ошибке долгое время приписывали свт. Димитрию (Туптало) Ростовскому", - отметил Сергей Шумило.

В обсуждении приняли участие специалисты по истории Церкви, искусствоведы и студенты. Мероприятие состоялось 23 октября в помещении Центра исследований украинской сакральной культуры при НаУКМА и было посвящено 400-летию основания Киево-Братской школы.

Во время мероприятия состоялась презентация книг Сергея Шумило «Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь» и «Духовное Запорожье на Афоне», а также альманаха «Афонское наследие».

Организаторами мероприятия выступили Центр исследований украинской сакральной культуры при НаУКМА, Международный институт афонского наследия в Украине (МИАНУ), Студенческая организация «Украинский студент» и Исторический кружок Киевской «Просвиты».