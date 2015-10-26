Священник из Сараево рассказал, может ли Украине помочь боснийский опыт примирения

Если бы все православные христиане – независимо от страны проживания и национальности – видели друг в друге братьев по вере, между ними не было бы никаких конфликтов.

Такую мысль высказал православный богослов из Боснии, протоиерей Дарко Джого в интервью Центру информации Украинской Православной Церкви.

"Один из уроков войны – это то, что процесс примирения может проходить тяжелее, чем даже сама война. После войны разломы бывают еще больше. У нас война закончилась двадцать лет назад, но ее последствия все еще чувствуются. Остаются страдания людей, которые потеряли на войне своих близких", - сказал отец Джого.

«Проблема в том, что для многих из тех, кто считает себя православными, более значительными являются другие идентичности – этнические, политические, социальные», – отметил священник из Боснии.

При этом он подчеркнул, что война может произойти в любой точке мира, но люди страдают как с ней, так и без нее.

«Если мы будем понимать, в чем смысл этих страданий, учиться на своих ошибках, тогда мы станем лучше и сможем в будущем избегать того, что заставляет нас страдать», – отметил богослов.

Всем украинцам он рекомендовал перечитать "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери.

"Мир начинается от соседа. Когда мы будем относиться ко всем людям, как к братьям, изменится многое", - заключил он.

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