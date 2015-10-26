Украина – это двери, которые открывают православие западному миру – православный священник из Ливана

Украина, как и Ближний Восток, является окном на Запад для восточных соседей, а также дверями, которые открывают православие западному миру.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такое мнение высказал православный богослов из Ливана, протоиерей Антиохийской Православной Церкви Порфирий Георги в интервью УНИАН.

«Украина, как и Ближний Восток, является окном на Запад для восточных соседей. И часто такое положение усложняет жизнь. Вы находитесь на перекрестке различных культур и цивилизаций. Это накладывает на вас большую ответственность в современных условиях. Ваша страна – это двери, которые открывают православие западному миру», – отметил отец Порфирий.

По его словам, УПЦ может позиционировать себя наднациональным религиозным объединением.

«С одной стороны, она имеет глубокие исторические корни, связано со славянским миром и его особенностями. С другой стороны, Украинская Церковь открыта западному миру. И, что не менее важно, святые, прославленные в вашей стране, принадлежат мировому православию. Опыт этих святых является примером преодоления границ между различными нациями и культурами. Мировое православие заинтересовано в познании украинской православной духовности», – подчеркнул богослов.