100-летний игумен афонского монастыря схиархимандрит Иеремия удостоен награды УПЦ (укр.)

22 жовтня виповнилось 100 років найстарішому ігумену Святої Гори Афон схиархімандриту Ієремії (Альохіну), повідомляє офіційний сайт УПЦ.

В урочистих богослужіннях і ювілейних заходах, які зібрали у Пантелеімонівській обителі понад 400 гостей зі Святої Гори та різних країн світу, взяв участь представник Української Православної Церкви митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій.

Його Високопреосвященство передав отцю Ієремії вітання від Предстоятеля УПЦ, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, а також з благословення Його Блаженства нагородив ігумена Свято-Пантелеімонівської обителі високою відзнакою Української Православної Церкви – орденом преподобних Антонія і Феодосія Печерських І ступеня.

Цього року також виповнюється рівно 40 років, як схиархімандрит Ієремія подвизається на Афоні, з яких він понад 35-ть очолює обитель святого Пантелеімона.

Фото: afonit.info