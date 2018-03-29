Ливанский православный священник: Есть надежда, что Украина снова станет центром православного мира. Мы нуждаемся в этом

Ведущий православный богослов Ближнего Востока, отец Порфирий, рассказал УНИАН о национальных особенностях Православных Церквей и о том, каким видит будущее Украинской Православной Церкви, о природе военных конфликтов и об общине Антиохийской Православной Церкви в Ливане – арабской страны, которая пережила гражданскую войну между мусульманами и христианами, и президентом которой, согласно Конституции, может быть только христианин-маронит.

Декан богословского института имени святого Иоанна Дамаскина Баламандского университета священник Порфирий Георги стал одним из почетных гостей XII Международной конференции по случаю 400-летия Киевских духовных школ, котораяпроходила на днях в Киеве. Во время нее он и дал интервью УНИАН.

Отец Порфирий, в нашей стране вы впервые, что вам известно об Украине?

Исторически ваша страна является, по сути, столицей православного христианства. Ей приходилось много страдать на протяжении истории. И, к сожалению, она продолжает страдать и сегодня. Эти страдания приходят с разных сторон и по разным причинам. Но украинское православие остается авторитетным для всего православного мира. Отсюда пошло Крещение Руси, и ваша Церковь всегда была одним из ярких примеров христианской духовности.

Украина, как и Ближний Восток, является окном на Запад для восточных соседей. И часто такое положение осложняет жизнь. Вы находитесь на перекрестке различных культур и цивилизаций. Это налагает на вас большую ответственность в современных условиях. Ваша страна – это двери, которые открывают православие западному миру.

Ливан граничит с Сирией и Израилем. В Сирии сейчас идет война, а у Израиля новое обострение отношений с Палестиной. Как это сказывается на жизни в Ливане?

Много христиан покидают Ливан. Это наблюдается и в Сирии, и в Палестине. Из-за гражданской войны, которая началась у нас в 1975 году, многие христиане уехали из Ливана. С 1990 года, когда закончилась война, христианские верующие больше не составляют большинства ливанского населения. Поэтому задача Церкви состоит в том, чтобы ободрить христиан, которые продолжают проживать в Ливане, поддержать их, чтобы они не уезжали. Это не такая простая задача. Чтобы оставаться жить и свидетельствовать о христианстве в этом регионе, нужно иметь мужество.

Что лежит в основе войн с богословской точки зрения?

В Евангелии говорится о том, что Христос принес мир, но люди захотели оставаться во тьме. Как подчеркивает православный подвижник отец Софроний Сахаров, нет большего греха в мире, чем война. Это требует осмысления и покаяния. Любой военный конфликт, будучи результатом греха, является греховным явлением сам по себе. Возвращение к Богу – тот путь, который может разрешить войну. Безусловно, у военных конфликтов есть геополитические, экономические и другие основания, но главные причины лежат в духовной области. Мы, христиане, зачастую являемся таковыми только внешне, но не в своих сердцах.

В Ливане действует особая политическая система, предусматривающая организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. Какое положение в рамках этой системы занимает православная община Ливана?

Ливанская проблема состоит в том, что страны, которые граничат с Ливаном, ведут войну между собой, но это происходит и на территории нашей страны. Борясь между собой, эти соседние государства пытаются в своих интересах использовать те или иные ливанские конфессии.

Христиане в Ливане всегда были открыты к другим. Даже в сложные годы гражданской войны Православная Церковь пыталась не занимать позицию какой-либо стороны конфликта. Поэтому сегодня наша Церковь имеет возможность играть роль посредника между участниками конфликта.

Православная община Ливана составляет 10-15% от всего населения страны. В соответствии с этим процентом ей выделяют определенное количество мест в законодательной власти. Представители Православной Церкви занимают должности заместителя главы парламента, вице-премьера, различные министерские и парламентские посты. Они играют активную роль в политической жизни нашей страны. Это помогает нам продвигать ценности, которые мы считаем важными для нашего государства. Те, кто представляет нашу Церковь на политическом уровне, прямым образом не были связаны с гражданской войной, поэтому во многих случаях им удается находить решения тех или иных проблем. Также наши верующие довольно активны в общественной сфере, в частности – в журналистской сфере.

Политические должности, о которых Вы говорите, могут занимать и православные священнослужители?

Нет, только миряне.

Произошло ли в Ливане примирение между христианами и мусульманами после гражданской войны?

Как я уже говорил, результатом гражданской войны в Ливане стало то, что количество христиан в стране резко упало. Это привело к ослаблению христианских позиций в государстве. И коснулось это не только общественно-политической, но и культурной сферы. Теперь одна из основных задач, которая стоит перед ливанскими христианами, состоит в том, чтобы искать нестандартные способы защиты христианства перед мусульманами.

Я говорю так, потому что христианство сыграло главную роль в становлении культуры нашего региона. Именно христиане основали здесь первые школы и университеты. Благодаря их активности в нашем регионе развивалось искусство. Порой культура намного важнее политики. Ведь политическая жизнь во многих случаях ограничена международными проблемами, в том числе и в Ливане. А культура – это свободное поле, где можно выразить собственную идентичность, убеждения и взгляды. С помощью культуры можно в значительной мере влиять на жизнь общества, в частности – свидетельствовать о христианстве на Ближнем Востоке.

Как сейчас складываются отношения между разными конфессиями в Ливане?

В Ливане более 14 разных конфессий. Лишь некоторые из них имеют большие общины, остальные – малочисленные. Несмотря на то, что наша страна прошла через тяжелую гражданскую войну, мы пытаемся вести межконфессиональный диалог, обмениваться идеями и опытом. Поэтому сейчас между религиозными общинами Ливана отношения добрососедства и взаимного уважения.

Какое значение имеют национальные особенности Православных Церквей?

Особенность нашей Антиохийской Церкви то, что она не является этнической. Мы открыты ко всем национальным традициям. У нас нет этнических барьеров в отношениях с людьми. К сожалению, сегодня этнические вопросы – это основная проблема, которая препятствует православной миссии в мире.

Нам кажется, что Украинская Православная Церковь может быть наднациональной. С одной стороны, она имеет глубокие исторические корни, связанные со славянским миром и его особенностями. С другой стороны, Украинская Церковь открыта западному миру. И, что не менее важно, святые, прославленные в вашей стране, принадлежат мировому православию. Опыт этих святых является примером преодоления границ между различными нациями и культурами. Мировое православие заинтересовано в познании украинской православной духовности. Поэтому я сейчас нахожусь здесь. Мы приехали на Международную конференцию по случаю 400-летия Киевских духовных школ, чтобы обогатиться знаниями о ваших православных традициях и духовных особенностях. Надеемся, Украинская Церковь сможет распространять по всему миру те основы глубокой духовности, которые у нее есть.

Какая, на Ваш взгляд, сегодня роль Киевских духовных школ в семье богословских школ мира?

В нынешних условиях Украина и Ливан имеют потенциал для развития православного образования. Вопрос в том, сможем ли мы, христиане, живущие на землях, где уже давно существует христианство, реализовать этот потенциал. Здесь очень важен вопрос сотрудничества между православными учебными заведениями. Надеюсь, Украина и Ливан станут реальными центрами качественного духовного образования.

В XX веке одним из выдающихся голосов православия был протоиерей Георгий Флоровский, который родился в Одессе и преподавал за рубежом. Но сегодняшняя ситуация, на мой взгляд, иная: православные голоса должны с новой силой зазвучать в родных местах. Еще раз подчеркну, главное – чтобы мы больше сотрудничали и объединяли свои голоса. Тогда мировое православие будет более консолидированным и сильным.

Каким Вы видите будущее Украинской Православной Церкви?

Есть надежда, что Украина снова станет центром православного мира. Мы нуждаемся в этом. В вашей стране православие имеет широкое распространение и открыто для всего мира. Надеемся, что те православные традиции, которые существуют в Украине, будут обновляться и переходить от поколения к поколению.

Чем запомнится Вам поездка в Киев?

У меня есть три впечатления. Я был весьма тронут, когда посетил пещеры Киево-Печерской лавры. Это уникальные священные места для всего православного мира. Здесь ты ощущаешь большое духовное воодушевление и обретение сил. Полагаю, что мощи, которые находятся в пещерах Киево-Печерской лавры, являются наилучшим аргументом в споре с материалистами – факт, когда материя благословлена самим Богом.

Второе впечатление – дух гостеприимства, которым пропитана Украинская Церковь. У меня было такое чувство, словно я нахожусь в кругу своей семьи. И третье впечатление – доброта ректора Киевских духовных школ митрополита Антония. То, как тепло он нас встретил и приютил. Думаю, его улыбка останется со мной, даже когда уеду домой.

Что бы Вы пожелали украинскому народу?

Я бы пожелал, чтобы Господь подарил украинскому народу мир. Такой мир, который был бы выше всякого человеческого понимания. Также желаю духовного обновления, чтобы Украина всегда была местом святости и Божьего благословения.

Анна Горпинченко, Евгений Середа, УНИАН.

Синхронный перевод с английского – Сергей Бортник.