В Киеве есть точная копия чудотворной Иерусалимской иконы Божией Матери - о престольном празднике прот. Димитрий Гарчук

В день, когда Православная Церковь чтит Иерусалимскую икону Божией Матери, 25 октября, престольный праздник отмечает столичный храм Иерусалимской иконы Божией Матери (в Академии эстрадного и циркового искусства, ул. Жилянская, 88. ст.м. «Вокзальная»).

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О празднике и об истории храма Центру информации УПЦ рассказал настоятель протоиерей Димитрий Гарчук.

ИСТОРИЯ ЕРУСАЛИМСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

- Это одна из наиболее почитаемых святынь христианского мира. По Преданию Святой Церкви, Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы написана самим апостолом и евангелистом Лукой в 15-й год по Вознесении Господа Иисуса Христа на небо (48 год от Рождества Христова) специально для иерусалимской общины. По свидетельству святителя Епифания Кипрского и других святых отцов, эта икона является наиболее точным портретным изображением Пресвятой Богородицы. Именно от этого образа услышала голос преподобная Мария Египетская, когда Сама Пречистая Дева Мария повелела ей перейти за Иордан, в пустыню.

Киев называют Вторым Иерусалимом, ознаменовывая тем самым, что этот город посвящен Богу. София Киевская -кафедральный собор киевских митрополитов посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. Летописцы называют Киевскую Русь третьим уделом Божией Матери.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира в 2010 году специально для Киева иконописцем Владиславом Горецким была написана точная мерная копия Иерусалимской иконы Божией Матери. В Великую субботу того же года, накануне Пасхи Христовой, икона была приложена к первообразу, который находится на Гробе Божией Матери в Гефсимании.

Киевский список иконы был освящен Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Владимиром в храме в честь Всех святых на месте строительства кафедрального собора. Особенность образа в том, что он идентичен Иерусалимской иконе, которая находится в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании, отличие лишь в том, что на первообразе есть серебряная риза.

Иерусалимская икона установлена в храме так, чтобы каждый человек имел возможность молитвенно поклониться Пресвятой Богородице в Её святом образе.

Примечательно, что этот список чудотворной иконы изначально писался для единственного в Киеве храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Более года верующие Киева молились перед образом Пресвятой Богородицы в разных храмах. Божией Милостью 24 октября 2011 года образ прибыл в храм, для которого был написан.

ИСТОРИЯ ХРАМА ИЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Киев - сокровищница духовного и культурного наследия. Здесь каждая улица, каждый уголок дышит историей…

В Голосеевском районе, на месте, где в былые времена протекала когда-то широкая река Лыбедь, есть микрорайон Паньковщина - между улицами Тарасовской, Льва Толстого и железной дорогой Киев-Полтава. По центру крестообразно пересекается Паньковской и Никольско-Ботанической улицами. Эта местность в древности была владением киевских митрополитов. Свое название микрорайон получил от фамилии управлявших в ХVI веке митрополичьим поместьем отца и сына Паньковичей.

Вообще «главные магистрали» Паньковщины были щедро украшены храмами. Свободное место на перекрестке, где теперь паркуются машины, напоминает о выстроенном в 1908-1914 годах и снесенном в 1930-е Ильинском храме. В земле, должно быть, до сих пор находится свыше 670 буронабивных свай, на которых архитектор Евгений Ермаков разместил храм.

Торжественная закладка храма была совершена митрополитом Киевским и Галицким Флавианом (Городецким) 20 июля 1908 года.

Прошло шесть лет, и 26 октября 1914 года был освящён главный алтарь новой церкви. Его посвятили святому пророку Илье. Боковой алтарь был освящён два месяца спустя, 27 декабря, во имя святых мучениц Софьи и её дочерей Веры, Надежды и Любови.

Но, к сожалению, просуществовала Ильинская церковь очень недолго. В июле 1934 года президиум Киевского горсовета принял постановление «О закрытии Ильинской церкви синодальной ориентации в г. Киеве (ул. Коминтерна, 25а)», в котором говорилось: «Принимая во внимание, что:

1. Церковь требует ремонта, но религиозная община ее не ремонтирует по несостоятельности;

2. Киевский областной дом коллективиста ходатайствует о закрытии церкви и передаче ему помещения под учреждения культмассовой работы - выставку и клуб;

3. Закрытие церкви не отразится на удовлетворении религиозных потребностей верующих, поскольку они будут переведены в Сретенскую церковь, находящуюся в данной местности, в которой они вполне смогут удовлетворять свои религиозные потребности, президиум горсовета постановляет: Ильинскую церковь синодальной ориентации в г. Киеве закрыть, помещение передать под культпотребности дома коллективистов».

Вскоре здание церкви было разобрано…

Не может не обращать на себя внимание факт, что упоминаемая Сретенская церковь «находилась в данной местности». Ведь Сретенская церковь на Львовской площади на момент издания постановления президиума Киевского горсовета уже была разрушена. Храм, речь о котором идет в постановлении, находился предположительно на месте, где сейчас стоит учебный корпус Киевской Муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, бывший ранее школой. Этот храм также был разрушен. Но свято место пусто не бывает…

26 октября 2009 года засияла новая святыня Паньковщины - храм Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы. Церковь расположилась на территории Киевской Муниципальной академии эстрадного и циркового искусств по улице Жилянская, 88.

Примечательно, что этот скромный Дом Божией Матери освящен спустя ровно 95 лет после освящения разрушенного Ильинского собора, находившегося в квартале от нововозведенного храма.

Освящение храма совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери был построен по инициативе руководства Академии, во главе с ректором Александром Чунихиным.

Храм не ограничился студенческой паствой. Его вскоре полюбили и местные жители прилегающих улиц, и верные, живущие в других районах Киева. Многие люди стали приходить к таинству исповеди, приобщаться к Святому Причастию, в храме уже неоднократно совершались Крещения и Венчания. Действуют воскресная школа для детей и проводятся тематические беседы, в которых раскрывается красота и глубина православия взрослым.

Небольшие размеры храма создают ощущение домашнего уюта. Переступив порог храма, человек понимает, что шум большого города остался где-то далеко и можно помолчать пред Богом. Здесь, в Доме Божией Матери, забываешь о мирской суете, сердце в тишине наполняется теплом молитвы.

В храме чувствуется присутствие Царицы Небесной, молящейся за весь человеческий род. Она возжигает неугасимую лампаду веры в сердцах людей. Этой «верой жив будет человек» (Гал.3,11). Верой во Христа Воскресшего обогащаемся духовно. Ведь, правда, что жизнь верующего человека длиннее на целое бессмертие…

Есть храмы древние с богатой историей, есть храмы совсем молодые, у которых хроника служения во благо ближним лишь составляется. Скромный Дом Богородицы на Паньковщине - Храм иконы Божией Матери Иерусалимской -сочетал в себе и глубину многовековой истории местности, и юность своего существования. Здесь совершается главное - приносится Святая Евхаристия, в которой соединяются небо и земля.

Святыни храма

Иерусалимская чудотворная икона Пресвятой Богородицы

Икона преподобного Стилиана Пафлагонского, покровителя детей, молитвенника о даровании чад, с частицей мощей святого

Икона святетеля Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского, с частицей гроба святого

Новомученики Васильевские (икона с частицей мощей)

Ризница настоятеля: святыни с частицами мощей святых угодников Божиих

Адрес: Киев, ул. Жилянская, 88. тел. +38 (096) 572 12 00.

Проезд: от метро «Вокзальная» - троллейбус 14, автобус 69 до остановки «ул.Л.Толстого»; от метро «Дворец спорта» до остановки «ул. Паньковская».

Храм открыт ежедневно - с 9.00 до 18.00.

Воскресение - с 07.00 до 13.00.

Богослужение вечернее: суббота - 16:00.

Литургия: воскресенье - 08:00.

На праздники в будние дни: вечерня: в 17.00, Литургия в 07.40.

Каждый четверг в18.00 - молебен с акафистом преподобному Стилиану Пафлагонскому, покровителю детей.

Подготовила Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прот. Димитрия Гарчука и "УНИАН-Религии".

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.