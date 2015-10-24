УПЦ выступает против манипуляций и фальсификаций на выборах 25 октября – митрополит Антоний

Украинская Православная Церковь выступает против любых возможных манипулятивных технологий, подкупов избирателей и фальсификаций на выборах в местные органы власти.

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Будущее Украины и его граждан зависит от тех перемен, которые скоро произойдут. Полномочия местных органов власти связаны с практическими вопросами общественной жизни, которые касаются всех нас. Церковь поддерживает честные выборы и выступает против лживых методов ведения политической борьбы. Вместе с тем, об ответственности, связанной с этими выборами, должны помнить и участники избирательного процесса. Чем больше у нас окажется ответственных политиков и граждан, тем устойчивее будет наше государство», – отметил митрополит Антоний.

При этом он подчеркнул, что существенную роль местная власть играет и в религиозной жизни территориальных громад.

«К сожалению, события последнего года в некоторых регионах Украины показывают, что местные власти далеко не всегда готовы занимать конструктивную позицию в решении споров между религиозными громадами разных конфессий. И если законные полномочия превышаются на местах, это может способствовать локальным религиозным конфликтам, играя на руку тем, кто заинтересован в расшатывании ситуации в нашей стране», – отметил управляющий делами УПЦ.

Вместе с тем митрополит Антоний выразил надежду, что те, кто займет управленческие посты в местных органах власти в результате этих выборов, будут проявлять максимальную осторожность в вопросах межконфессиональных отношений.