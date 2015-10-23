В УПЦ назвали качества, которыми должны обладать мэры украинских городов

Любому градоначальнику нужно помнить об ответственности перед избирателями и Богом, быть мудрым управленцем и сделать все возможное, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

Об этом сказал секретарь Киевской епархии Украинской Православной Церкви по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мэр должен обладать высокими моральными качествами. Прежде всего, быть честным и ответственным. От его управленческих и организаторских умений зависит, насколько комфортной будет жизнь в населенном пункте. Градоначальник призван использовать таланты, данные ему Богом, на благо людей. И, разумеется, помнить о своих предвыборных обещаниях. Если дал слово, его нужно обязательно сдержать», – отметил отец Виктор.

Священнослужитель подчеркнул, что мэр является не просто политической фигурой, а человеком, который призван заботиться о благополучии горожан.

«В общественном отношении городской голова – это тот, кому люди доверили управление населенным пунктом, а с духовной точки зрения, он оказался на своем посту по Промыслу Божьему. Поэтому мэр несет двойную ответственность – перед избирателями и перед Богом», – отметил протоиерей УПЦ.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, 25 октября в Украине будут избираться 358 мэров. Общее количество кандидатов на эту должность по стране составляет 2741.