В Сумах более 500 верующих пикетировали ОГА из-за жестокого избиения руководителя службы охраны кафедрального собора

В Сумах 22 октября более 500 участников крестного хода в честь Корсунской (Шпелевской) иконы Божией Матери пикетировали облгосадминистрацию за жестокое избиение руководителя службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви и Сумского епархиального управления.

Как передает корреспондент УНИАН, верующие требовали от властей прекращения противоправных действий в отношении православных верующих, Спасо-Преображенского кафедрального собора и работников епархии, которые происходили в областном центре уже неоднократно.

Возглавил пикетирование ОГА епископ Сумской и Ахтырский УПЦ Евлогий. Он отметил, что за последний год в области было ограблено 14 храмов, но власть бездействует, и злоумышленники не найдены. Как следствие, уже не первый раз в Сумах совершается нападение на представителей епархии.

К участникам пикета из ОГА никто не вышел.

По информации пресс-службы Сумской епархии УПЦ, секретарь епархии протоиерей Георгий Тарабан имел сегодня встречу с руководителями правоохранительных органов Сумской области и города, во время которой выразил обеспокоенность относительно систематических правонарушений по отношению к православным верующим.

Как сообщал УНИАН, ночью 22 октября на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Суммы было совершено преступление: на сотрудника собора, который отвечает за охрану, напал неизвестный и нанес тяжелые телесные повреждения, в результате чего пострадавший потерял сознание и в настоящее время находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, ему уже сделана операция.

Как сообщили сотрудники Государственной службы охраны УМВД Украины в Сумской области, которые задержали нападавшего, он имел при себе штык-нож и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержаный военнослужащий Национальной гвардии сначала отрицал свою причастность к избиению сторожа, однако впоследствии во всем признался.

В отношении подозреваемого открыты два уголовных производства за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений и за незаконное обращение с оружием, поскольку у злоумышленника изъяли штык-нож. Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения – содержание под стражей. После окончания первоочередных следственных действий данные уголовные производства будут направлены на дальнейшее расследование в военную прокуратуру.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.