На Афоне празднуют 100-летний юбилей игумена Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина)

22 октября игумену Пантелеимонова монастыря на Афоне схиархимандриту Иеремии (Алехину) исполнилось 100 лет со дня рождения. В настоящее время он является старейшим Игуменом на Святой Горе. В этом году также исполняется ровно 40 лет, как он подвизается на Святой Горе, – сообщает портал «Русский Афон».

Накануне, 21 октября вечером, в главном монастырском соборе началось всенощное бдение, на которое съехалось более 400 гостей со Святой Горы и из разных уголков России, Украины, Молдовы, Грузии и других стран.

Праздничное богослужение возглавили специально прибывшие на торжества митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов), митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) и епископ Муромский и Вязниковский Нил (Сычев), викарий Владимирской митрополии.

Также поздравить 100-летнего старца, который уже более 35 лет возглавляет обитель святого Пантелеймона, пришли представители всех монастырей Афона. Свои поздравления старцу-игумену Иеремии прислали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и многие другие православные иерархи из разных стран мира.

Несмотря на столь преклонный возраст, отец Иеремия и не думает о покое. 100-летний старец-игумен неопустительно посещает весь суточный круг богослужений, возглавляет заседания Собора Старцев монастыря, активно интересуется восстановительными работами в обители. Кроме того, отец игумен лично осуществляет поездки за пределы Святой Горы для закупки продуктов питания для братии.